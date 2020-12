Mogelijk stormt het zondag langs de Nederlandse kust als gevolg van een depressie boven het Verenigd Koninkrijk met de naam Bella. Dit is in Nederland vooral te merken aan de harde wind, die zaterdag op Tweede Kerstdag al begint aan te trekken, meldt Weerplaza donderdag.

Zaterdagavond kan de wind aan zee al stormachtig worden, om zondag nog harder te worden. In de nacht naar zondag en op zondagochtend staat er mogelijk een zuidenwind met windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur.

Aan zee kunnen die windstoten snelheden van 110 kilometer per uur aantikken. Als er een heel uur lang aan zee windkracht 9 wordt gemeten, dan is er sprake van een storm. Weerplaza denkt dat dit zondag mogelijk is. In de loop van de middag neemt de wind weer in kracht af.

MET Office, de Britse tegenhanger van het Nederlandse KNMI, voorspelt vanaf zaterdag zware regen en wind boven Engeland en een deel van Schotland. Geleidelijk trekt de storm Bella zuidwaarts. Langs de Britse kust kan de windsnelheid oplopen tot 125 kilometer per uur.