Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de straf voor rapper JoeyAK, die onlangs tot veertig maanden cel werd veroordeeld wegens een gewelddadige ontvoering van een moeder en haar twee kinderen tijdens de afgelopen jaarwisseling. Het OM had een gevangenisstraf van zestig maanden (vijf jaar) geëist tegen de hoofdverdachte in de ontvoeringszaak.

"We zijn het niet eens met de strafmaat", verklaart een woordvoerder van het OM het appèl. De 23-jarige JoeyAK, een alias van Joël H., werd naast aan de ontvoering ook schuldig bevonden aan witwassen van ongeveer 200.000 euro en wapenbezit.

De brute kidnapping speelde zich vorig jaar af in Almere. Daar zou de Amsterdamse vrouw tijdens Oud en Nieuw ernstig zijn mishandeld omdat ze geld zou hebben gestolen van JoeyAK, die in de Almeerse woning een tas met 100.000 euro had gestald.

De rechtbank in Amsterdam acht bewezen dat JoeyAK de vrouw tegen haar hoofd en knieën heeft geslagen met een pistool. Ook kreeg het slachtoffer heet water uit een waterkoker in haar nek gegoten, waardoor ze eerstegraads brandwonden opliep.

De vrouw werd uiteindelijk op Nieuwjaarsdag bevrijd door een arrestatieteam, na een melding van de buren.

Medeverdachten kregen ook lagere straffen

Tegen drie medeverdachten waren tijdens de rechtszaak celstraffen van 24 tot 36 maanden geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Zij kregen van de rechtbank deels voorwaardelijke straffen van zestien tot dertig maanden.

Een vrouwelijke medeverdachte werd vrijgesproken. Tegen de veroordelingen van de medeverdachten gaat het OM niet in beroep.

JoeyAK's 27-jarige broer Frank H., alias rapper Drechter, staat op een later moment terecht.