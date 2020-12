Bij een groot ongeval op de A2 ter hoogte van Nieuwegein zijn woensdagavond rond 23.00 uur meerdere personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Bij de zware aanrijding is een vrouw overleden, laat de politie in de nacht van woensdag op donderdag weten. De snelweg is geheel afgesloten.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie zoekt nog naar inzittenden van een van de voertuigen, die na het ongeval zouden zijn weggerend. Bij de zoektocht werd ook een politiehelikopter ingezet.

Minstens zeven voertuigen zouden bij de aanrijding betrokken zijn geweest, schrijft RTV Utrecht. Het ongeval gebeurde op de rijstrook in de richting van Utrecht.

In een van de betrokken voertuigen werden jerrycans met een vloeistof aangetroffen. Het voertuig werd afgezet en nader onderzocht, waarbij er niets werd aangetroffen dat een gevaar voor de omgeving op kon leveren., zo laat de veiligheidsregio weten. Het is nog niet bekend wat voor vloeistof er in de jerrycans zat.

De hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeval en kondigden een GRIP 1 situatie af. Dit wijst op een verregaande onderlinge coördinatie tussen hulpdiensten bij grotere incidenten.