Bij een groot ongeval op de A2 ter hoogte van Nieuwegein zijn woensdagavond meerdere personenauto's met elkaar in botsing gekomen. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de snelweg is geheel afgesloten. In een van de betrokken voertuigen zijn jerrycans met een nog onbekende vloeistof aangetroffen, meldt Veiligheidsregio Utrecht.

Er zouden minstens zeven voertuigen bij het ongeval betrokken zijn geweest, schrijft RTV Utrecht. Het ongeval gebeurde op de rijstrook in de richting van Utrecht.

Of er gewonden zijn gevallen, is nog niet bekend. De Veiligheidsregio zegt later met meer informatie te komen.

De hulpdiensten kondigden een GRIP 1 situatie af. Dit wijst op een verregaande onderlinge coördinatie tussen hulpdiensten bij grotere incidenten.