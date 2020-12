Er is een aanhouding verricht in het onderzoek naar het explosief dat eind november werd aangetroffen in een portiek aan de Plantage Parklaan in de Amsterdamse Plantagebuurt, laat de politie woensdag weten.

De verdachte is dinsdag aangehouden en wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie brengt verder geen details over de verdachte naar buiten.

Woensdag 25 november kwam bij de politie een melding over een verdacht pakket op de Plantage Parklaan binnen. Hierop rukten explosievenexperts uit en werd de straat afgezet. Uiteindelijk bleek er een explosief in het pakket te zitten.

Enkele woningen moesten worden ontruimd en de tramlijn werd omgeleid. De bewoners van de woningen waarvan de deur op het portiek uitkomt, konden juist niet naar buiten. Ze moesten aan de achterzijde van het huis wachten tot de experts het pakket hadden weggehaald.

De politie heeft het sterke vermoeden dat het plaatsen van het explosief verband houdt met brandstichting van een auto en de beschieting van een woning in dezelfde straat. Er wordt vermoed dat het gaat om bedreigingen aan het adres van één specifieke bewoner van de Plantage Parklaan.

De politie onderzoekt ook of de zaak in de Plantagebuurt verband houdt met met een explosief dat dinsdagochtend 8 december op de Sint Nicolaasstraat werd aangetroffen. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat deze zaken aan elkaar te linken zijn en bekijkt welke rol de aangehouden verdachte hierin speelt.