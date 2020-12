De man die begin 2017 schaatssponsor en voormalig Clafis-directeur Bert Jonker bij schaatsstadion Thialf zou hebben beschoten, is in hoger beroep vrijgesproken. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft Charles van der W. wel veroordeeld tot drie maanden cel voor het tonen van een wapen aan Jonker.

De straf is veel lager dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De aanklager vroeg in hoger beroep om 3,5 jaar cel voor poging tot doodslag.

Van der W. en Jonker troffen elkaar op de avond van zaterdag 7 januari 2017. Dit gebeurde op het parkeerterrein van Thialf in Heerenveen. Er waren dat weekend internationale schaatswedstrijden. Van der W. en Jonker hadden een zakelijk conflict.

Toen Jonker wilde wegrijden, hield Van der W. diens auto tegen. Beide mannen hebben verschillend verklaard over wie een wapen bij zich had en wat er bij hun ontmoeting is gebeurd.

Het hof is ervan overtuigd dat Van der W. een wapen op zak had. Daarmee heeft hij Jonker ook bedreigd, concluderen de rechters. Maar er kan volgens het hof niet met zekerheid worden gesteld of Van der W. met scherp heeft geschoten op Jonker.

Het slachtoffer liep weliswaar een handwond op, maar er bestaat bij het hof te veel twijfel over hoe die is ontstaan. Ook zijn er in de auto geen overtuigende sporen gevonden die duiden op een schietpartij.

De rechtbank in Leeuwarden veroordeelde Van der W. vorig jaar tot 2,5 jaar cel wegens zware mishandeling.