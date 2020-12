De politie is dringend op zoek naar een 25-jarige man die verdacht wordt van het doden van een 35-jarige vrouw in Noordwijk, meldt ze woensdag. Het slachtoffer werd zondag in een woning op het Lindenplein aangetroffen.

De man heeft psychische klachten en kan agressief reageren. De politie vraagt iedereen dan ook om niet zelf te handelen, maar direct de politie te bellen als hij gezien wordt.

Het is mogelijk dat de man zich in het buitenland bevindt. Hij is dan ook internationaal gesignaleerd voor aanhouding.

De politie kan nog geen mededelingen doen over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte.