Tijdens de eerste inleverdag voor vuurwerk in Rotterdam is slechts 79 kilo vuurwerk ingeleverd, meldt een woordvoerder van de gemeente woensdag in gesprek met NU.nl. Rotterdam is dinsdag als eerste van de grote steden begonnen met een inleveractie.

De woordvoerder noemt de opbrengst een "voorzichtige start". "Maar door de groeiende aandacht voor de actie verwachten we dat de komende dagen alsnog honderden kilo's worden ingeleverd."

Volgens de gemeente zijn tot nu toe uiteenlopende soorten vuurwerk ingeleverd. Het ingeleverde vuurwerk varieert van noodsignalen voor boten tot illegaal vuurwerk als cobra's.

Door de invoering van het landelijke verbod is het bezit van categorie F2-vuurwerk illegaal. Ook thuis bewaren mag niet, zelfs als het consumentenvuurwerk eerder legaal is gekocht. Mensen kunnen in verschillende gemeenten tot 25 kilo vuurwerk inleveren, zonder dat ze een boete of aantekening op het strafblad krijgen.

Utrecht, Amsterdam en Den Haag zamelen ook vuurwerk in

Woensdag begint Utrecht met een inleveractie en Amsterdam een dag later. In Den Haag kan vuurwerk vanaf maandag worden ingeleverd.

Alle soorten vuurwerk kunnen worden afgegeven, dus ook zwaar vuurwerk dat al voor het vuurwerkverbod illegaal was. Het is niet toegestaan om het vuurwerk in het openbaar vervoer mee te nemen.

Begin november werd duidelijk dat er dit jaar een eenmalig een landelijk vuurwerkverbod zal gelden. Klein vuurwerk dat het hele jaar door verkocht mag worden, zoals bijvoorbeeld sterretjes, knalerwtjes en trektouwtjes, valt hier niet onder.

Het verbod moet de zorg en de politie ontlasten. Veel ziekenhuizen zijn overbelast door de opname van coronapatiënten. Vorig jaar belandden ongeveer dertienhonderd mensen door vuurwerkletsel in het ziekenhuis en bij huisartsenposten.