Jeugd-ggz-instellingen hebben het aantal crisismeldingen in de laatste maanden fors zien toenemen. In sommige regio's steeg het aantal meldingen zelfs met 60 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019, meldt brancheorganisatie de Nederlandse ggz woensdag op basis van een rondvraag onder twintig grote instellingen.

Afhankelijk van de regio zien ggz-instellingen het aantal meldingen met 30 tot 60 procent stijgen. In de Randstad, West-Brabant en Oost-Nederland neemt het aantal meldingen het hardst toe.

Volgens de Nederlandse ggz is de coronapandemie een van de verklaringen voor de stijging. Omdat de rondvraag vóór de huidige lockdown is gedaan, wordt gevreesd dat de situatie verder verslechtert. Uit de enquête blijkt daarbij dat hulpverleners zwaardere problemen tegenkomen in vergelijking met de periode voor de uitbraak van COVID-19.

De crisiszorg is er voor jongeren met ernstige problematiek, zoals depressies, zelfmoordneigingen en acute eetstoornissen die dwangvoeding noodzakelijk maken. Deze jongeren hebben vaak dezelfde dag nog hulp nodig, maar de wachtlijsten lopen volgens de instellingen op.

Ook bestaan er zorgen over de druk op crisisbedden. "Voor corona waren crisisbedden al bijna altijd maximaal bezet. In de regio's waar de problemen spelen, geven instellingen aan dat de behandelduur sinds corona is toegenomen. Dat zorgt voor problemen met de doorstroming", aldus de organisatie.

Gemeenten kampen met grote tekorten

De ggz-organisatie roept gemeenten op zorgprofessionals alle ruimte te bieden om de benodigde zorg te verlenen. "Knellende budgetplafonds moeten er in deze noodsituatie echt vanaf, de hulp en de extra inzet van personeel vanwege de toenemende zorgzwaarte moet gefinancierd."

Gemeenten kampen met grote tekorten. Uit onderzoek blijkt dat gemeenten in 2019 tussen 1,6 en 1,8 miljard euro meer aan jeugd-ggz uitgaven dan ze ontvingen van het Rijk.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft volgens de NOS toegezegd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te gaan praten over structureel extra geld voor de jeugdzorg en maatregelen om de zorg financieel beheersbaar te maken.

