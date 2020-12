De strijd tussen twee drillrapgroepen uit de Bijlmer was waarschijnlijk de aanleiding van de steekpartij van dinsdagmiddag in de Albert Heijn-vestiging aan de Helmholzstraat in Amsterdam-Oost, zo meldt Het Parool woensdag.

Een medewerker van de supermarkt raakte zwaargewond bij de steekpartij, die rond 15.00 uur plaatsvond.

Diverse bronnen laten aan Het Parool weten dat het slachtoffer lid is van drillrapformatie Z42 uit de K-buurt in de Bijlmer. De dader zou gelieerd zijn aan de rivalen van FOG uit Venserpolder, de wijk die de rappers 'Zone 2' noemen. De medewerker van de supermarkt is volgens berichten op sociale media in zijn nek gestoken.

De steekpartij veroorzaakte volgens omstanders veel paniek bij het winkelend publiek. Een medewerker van de gebakkraam zag het slachtoffer de winkel uit komen.

Wapens getoond en bedreigingen geuit in video's

Een drillrapvete lijkt ook de aanleiding van de dodelijke steekpartij in Scheveningen in de zomer. Een negentienjarige man uit Rotterdam kwam daarbij om het leven.

In videoclips voor drillrapnummers worden vaak wapens getoond en bedreigingen geuit. Rivaliserende drillrapgroepen dagen elkaar soms uit in de clips.

Onlangs wees Rotterdams onderzoek door criminologen echter uit dat drillrap in weinig gevallen de directe aanleiding tot geweld vormt. In de meeste gevallen blijft het bij muziek en communicatie via sociale media, aldus de onderzoekers.