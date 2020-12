De woensdag begint met kans op dichte mist in het noorden. Later gaat het in het hele land regenen.

In eerste instantie ontstaat in het noorden lokaal nevel en mist. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor de provincies Groningen en Friesland

Elders komt meer bewolking voor en vooral in het zuiden en westen valt af en toe regen.

In de loop van de ochtend neemt de bewolking overal snel toe, gevolgd door perioden met regen, later mogelijk met een buiig karakter. Bij een zwakke tot matige wind wordt het 7 tot 12 graden.

In de loop van de avond wordt het in het zuiden geleidelijk droger. Elders blijft het bewolkt en nat.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.