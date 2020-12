De gemuteerde variant van het coronavirus die werd ontdekt in het Verenigd Koninkrijk is tot dusver twee keer aangetroffen in Nederland. Beide gevallen werden gesignaleerd in Amsterdam. Eén van de positief geteste inwoners zou de laatste tijd niet in het Verenigd Koninkrijk zijn geweest, schrijft AT5.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verwacht desondanks niet dat het virus wijdverspreid is. "Dat verwachten we niet. De Nederlandse situatie is niet vergelijkbaar met de Engelse situatie."

De Jonge sluit echter niet uit dat meer Nederlanders in aanraking zijn gekomen met het gemuteerde virus. De minister vertelt dat onderzocht wordt hoe de besmette Nederlanders het virus hebben opgelopen.

Het kabinet acht nieuwe coronamaatregelen momenteel niet noodzakelijk omdat er al een strenge lockdown van kracht is, schrijft persbureau ANP. Het Outbreak Management Team (OMT) kwam maandag nog bijeen om over de coronasituatie te praten.

Het gemuteerde virus zou mogelijk 70 procent besmettelijker zijn dan de oorspronkelijke variant. Het is niet duidelijk of de Britse coronavariant leidt tot een ernstiger ziekteverloop. Het ministerie van Volksgezondheid meldde eerder dat er nog geen aanwijzingen zijn die daarop wijzen.

Europese Commissie: Isoleer het Verenigd Koninkrijk niet

De Europese Commissie roept lidstaten op het Verenigd Koninkrijk niet volledig te isoleren. Kritieke vrachtverbindingen moeten heropend worden en ook passagiersvervoer moet mogelijk blijven. Wel moeten niet-essentiële reizen worden vermeden, aldus het dagelijks bestuur van de EU.

Nederland en veel andere landen lieten het vliegverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk stilleggen. Door internationale maatregelen kunnen vrachtwagenchauffeurs en andere buitenlandse reizigers ook niet meer met de boot naar Frankrijk.

Vermoedelijk volgt dinsdag of woensdag een oplossing voor de duizenden vrachtwagenchauffeurs die vast staan rond de gesloten Kanaaltunnel. Frankrijk en Nederland hebben al aangekondigd dat een negatieve coronatest voortaan noodzakelijk is om die landen binnen te treden. Het Britse leger wordt mogelijk ingezet om de chauffeurs snel te testen, schrijft Sky News op basis van bronnen.