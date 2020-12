De 45-jarige politieagent Orm K. heeft dinsdag vier jaar cel opgelegd gekregen voor het twee jaar lang lekken van vertrouwelijke informatie. Ook verkocht hij politiekleding, zo meldt de rechtbank Midden-Nederland.

"Naast de celstraf mag de verdachte negen jaar niet meer werken als politieagent", aldus de rechtbank Midden-Nederland.

De man kwam in mei 2018 in aanraking met een persoon die de rechtbank omschrijft als "een informatiemakelaar voor criminelen". K. kreeg geld aangeboden in ruil voor informatie.

"De werkwijze was iedere keer hetzelfde: de verdachte kreeg via een speciale PGP-telefoon de verzoeken om informatie binnen. Nadat de verdachte vervolgens de informatie had opgezocht, gaf hij deze door via de PGP-telefoon of overhandigde hij de fysieke dossiers op een parkeerplaats."

Zo kreeg de agent 100 euro voor een kenteken en 500 euro voor een volledig dossier. Daarnaast heeft hij ook vier uniformen verkocht.

"Uit het dossier blijkt dat met de informatie die verdachte doorspeelde vermoedelijk zeer ernstige feiten, zoals beschietingen op woningen, zijn gepleegd", zo meldt de rechtbank.

K. is de zoon van de politieagent die in 1977 werd doodgeschoten door RAF-lid Knut Folkerts. Hier heeft de man, die als agent in de voetsporen van zijn vader is getreden, persoonlijk trauma aan overgehouden. De feiten worden hem enigszins in verminderde mate toegerekend omdat uit onderzoek blijkt dat het voor K. moeilijk te herleiden is waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt.