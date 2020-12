De politie heeft dinsdag een 22-jarige man uit Breda opgepakt op verdenking van mensenhandel en seksuele uitbuiting, meldt de politie.

Hij kwam in het vizier nadat de politie een onderzoek startte na een melding van een vermissing van een minderjarig meisje. Het meisje raakte deze zomer vermist. De politie kreeg signalen binnen dat zij mogelijk in de prostitutie was geraakt.

Het onderzoek naar deze signalen heeft geleid tot de aanhouding van de Bredanaar. "Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten", aldus de politie.

Er bestaan meerdere vormen van mensenhandel. Seksuele uitbuiting is daar een van en voornamelijk vrouwen en meisjes worden hier slachtoffer van.