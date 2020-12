Nederland heeft er anderhalve week voor de jaarwisseling een weerrecord bij gekregen. In De Bilt werd 286 dagen een temperatuur van boven de 10 graden Celsius gemeten. Dit is sinds de start van de metingen in 1901 nog niet eerder voorgekomen, meldt Weerplaza dinsdag.

Het oude record dateerde van 2002. Toen werd op 285 dagen een minimumtemperatuur van 10 graden of hoger gemeten in De Bilt.

De kans is overigens groot dat het kwik ook op woensdag en donderdag de 10 graden aantikt. Daarna wordt het kouder en komt de temperatuur tot het einde van het jaar waarschijnlijk niet meer boven de 10 graden uit, aldus meteoroloog Wouter van Bernebeek.

Eerder dit jaar werd een recordreeks van 233 aaneengesloten dagen met een temperatuur van 10 graden of hoger genoteerd. Ook viel de eerste dag met een temperatuur onder de 10 graden niet eerder zo laat in het jaar als in 2020.

Met Kerst alleen natte sneeuw op Veluwe

De Bilt noteerde ook een recordperiode zonder matige vorst. Op 14 november stond de teller op 663 dagen en die is inmiddels opgelopen tot 700 dagen. Een einde aan deze recordreeks is nog niet in zicht.

De hoop op een witte Kerst is trouwens niet realistisch, stelt Van Bernebeek. "Het is er simpelweg niet koud genoeg voor", legt hij uit. Dit lag wel in de lijn der verwachting, gezien alle hitterecords die in het afgelopen jaar werden gebroken.

"Heel misschien dat een klein beetje natte sneeuw heel lokaal en heel tijdelijk voor een kerstsfeer gaat zorgen", aldus de weerman. Dit zou het geval kunnen zijn op de Veluwe, nabij Nijmegen en in het zuiden van Limburg.

Sinds 2010 heeft Nederland geen witte Kerst meer gehad

Sinds 1901 is het slechts acht keer tot een officiële witte Kerst gekomen. Dit komt vooral doordat er in Nederland niet vaak sneeuw valt, maar ook doordat de definitie van het KNMI vrij streng is.

Zo is afgesproken dat er sprake is van een landelijke witte Kerst als op beide kerstdagen op het meetveld van het KNMI in De Bilt een volledig gesloten sneeuwdek ligt.

De laatste keer dat er op een van de twee kerstdagen sneeuw van betekenis viel, was in 2010. Zelfs regionaal was er sindsdien geen sprake van een gesloten sneeuwdek van ten minste 1 centimeter dikte.