Dinsdag is er veel bewolking en zijn er ook periodes met regen en motregen.

In de loop van de ochtend trekt de regen echter geleidelijk zuidwaarts en klaart het in het noorden mogelijk even op. Elders is er meer bewolking en vooral in het zuiden valt er nog af en toe (mot)regen.

Bij een afnemende west- tot zuidwestenwind wordt het 8 tot 14 graden.

Dinsdagavond gaat het vanuit het zuidwesten weer harder regenen, met name in het midden en zuiden van het land.

