De dood van een bewoner van een zorginstelling in Wageningen afgelopen februari had voorkomen kunnen worden als zorginstellingen en de gemeente eerder hadden ingegrepen. Dat blijkt maandag uit onderzoek naar het incident.

Op 19 februari vond een steekincident plaats in de zorginstelling aan de Morel in Wageningen. De bewoner kwam hierbij om het leven en twee medewerkers raakten gewond. Zij moesten naar het ziekenhuis om behandeld te worden aan hun steekwonden.

Voorafgaand aan het incident had de man zijn ramen ingegooid en met meubels door zijn kamer gegooid. Een medewerker van ggz-instelling Pro Persona oordeelde daarop dat de man moest worden overgeplaatst naar een crisisplek. Omdat er in Wageningen geen plek was, werd echter besloten om tot de volgende dag te wachten.

De man bleef echter agressief en die avond verwondde hij de medewerkers. Bij zijn aanhouding kwam hij om het leven, vermoedelijk omdat hij zich verzette tegen de agenten.

Uit het rapport van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) blijkt dat de dood van de bewoner mogelijk voorkomen had kunnen worden als de beoordeling van Pro Persona eerder op de dag tot actie had geleid.

Politie rukte pas na half uur uit

Ook als de politie eerder was gekomen, had zijn dood mogelijk voorkomen kunnen worden, blijkt uit het onderzoek. Na het incident belden omwonenden meerdere keren 112. Pas na een half uur rukte de politie uit, naar eigen zeggen omdat zij geen direct gevaar vermoedden.

Er loopt nog onderzoek naar de toedracht van het overlijden van de bewoner en naar het handelen van de betrokken agenten.