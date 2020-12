Ongeveer veertig jongeren in het Noord-Hollandse Velsen-Noord zijn maandagavond bij elkaar gekomen en hebben glas en zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. Burgemeester Frank Dales van Velsen heeft een noodbevel afgekondigd en er zijn al meerdere arrestaties verricht, laat de politie weten op Twitter.

Rond 17.00 uur zouden de eerste meldingen van overlast en het afsteken van vuurwerk bij de politie zijn binnengekomen, meldt NH Nieuws. De overlast vindt plaats in de omgeving van het het Stratingplantsoen.

Een supermarkt heeft de deuren gesloten, omdat jongeren vuurwerk naar binnen gooiden.

Er is veel politie op de been vanwege de overlast. "Blijf binnen als er geen aanleiding is om op straat te zijn", luidt het devies van de burgemeester.