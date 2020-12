De man die woensdag in Vlaardingen door de politie werd neergeschoten toen hij bij zijn arrestatie vluchtte, is niet langer verdacht van betrokkenheid bij een dodelijk incident kort daarvoor. Uit onderzoek blijkt dat er geen verdenking is tegen de man, meldt de politie.

Afgelopen woensdag trof de politie een man met een schotwond aan in de Patrimoniumdwarsstraat in Vlaardingen. Pogingen om de man te reanimeren mochten niet baten. Hij overleed ter plaatse.

Getuigen gaven een signalement aan de politie. In de directe omgeving van het plaats delict zagen agenten vervolgens een man die aan dit signalement voldeed. De man sloeg op de vlucht toen de politie hem wilde aanhouden. Een waarschuwingsschot hielp niet, waarna de politie besloot gericht te schieten. De betrokken agenten hebben eerste hulp verleend, waarna de man naar het ziekenhuis is gebracht.

De politie is nog op zoek naar de dader of daders van de schietpartij. Omwonenden spreken van een ruzie die mogelijk vooraf ging aan het schietincident.