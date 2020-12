Er zijn de afgelopen periode nog zes verdachten aangehouden in verband met het onderzoek naar de bedreiging van een docent op het Rotterdamse Emmauscollege, zo meldde de politie maandag. Wanneer de verdachten precies zijn aangehouden is onbekend.

De zes personen worden verdacht van bedreiging en opruiing. Ze zijn inmiddels verhoord en heengezonden, maar nog steeds verdachten in de zaak.

In totaal zijn er nu twee vrouwen en zeven mannen van tussen de 13 en 24 jaar aangehouden in verband met de bedreiging van de docent. De politie zegt het onderzoek naar de bedreiging te hebben afgerond en de zaak te hebben overgedragen aan de officier van justitie.

De docent dook onder nadat hij werd bedreigd vanwege een spotprent die in de klas hing. Een paar leerlingen van de school zagen er de profeet Mohammed in. Ze spraken van godslastering en eisten dat de docent de tekening verwijderde. Een foto van de tekening in het schoollokaal verscheen op sociale media, waarna al snel dreigementen aan het adres van de docent geuit werden.

In november maakte de Rotterdamse onderwijswethouder Said Kasmi bekend dat de docent voorlopig niet voor de klas wil staan.