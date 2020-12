In Zeeland begint het maandag al snel te regenen. Deze regen zal zich geleidelijk over het hele land uitspreiden.

Van het zuidwesten uit neemt de bewolking in de ochtend toe. Toch kan vooral in het oosten en noordoosten de zon nog even doorbreken.

Maandagmiddag is het regenachtig en daarbij trekt de zuidenwind wat aan. De temperatuur loopt geleidelijk op naar 8 tot 10 graden.

Ook maandagavond en in de nacht naar dinsdag regent het. De temperatuur loopt dan nog iets op. Dinsdag breekt in het noorden soms de zon door en in het zuiden regent het.

