PvdA-voorman Lodewijk Asscher heeft zondag in een verklaring op Facebook zijn excuses aangeboden voor zijn rol in de affaire met de kinderopvangtoeslag. Asscher was staatssecretaris van Sociale Zaken tussen 2012 en 2017, toen veel ouders onterecht als fraudeur werden aangemerkt.

Vorige week kwam het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie naar buiten, die de affaire onder de loep nam. De conclusies in het rapport, met de titel Ongekend Onrecht, waren spijkerhard: de commissie stelde onder meer dat de beginselen van de rechtstaat zijn geschonden.

"De constateringen over mijn eigen rol hierin zijn pijnlijk en vervullen me met schaamte", schrijft Asscher . "Het huidige kabinet heeft anderhalf jaar geleden excuses aan de getroffen ouders aangeboden. Formeel is dat mede namens eerdere kabinetten en dus ook namens mij. Maar ik wil ook persoonlijk mijn excuses aanbieden aan iedereen die hierdoor geraakt is."

Asscher zegt dat er "verschillende momenten zijn geweest waar ik had kunnen doorvragen om beter te begrijpen hoe hardvochtig de wetgeving op dit punt uitpakte voor sommige mensen. Dat heb ik niet genoeg gedaan".

De overheid moet lessen trekken uit de affaire, vindt Asscher. Zo moeten de getroffen ouders "snel en ruimhartig" gecompenseerd worden, en moet de financiering van de kinderopvang op de schop.