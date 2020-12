Een auto is zondagavond een woning in Enschede binnengereden. De automobilist, een achttienjarige man, is aangehouden door de politie. Niemand raakte gewond, maar de gevel van de woning aan de Deurningerstraat is vernield.

"We vermoeden dat de bestuurder snoeihard heeft geraden en doen nader onderzoek", meldt de politie van Overijssel op Twitter.

De bank waar de bewoner op het moment van het incident op zat, zou helemaal door de kamer heen zijn geschoven om tegen de eettafel tot stilstand te komen.

Tegen de automobilist is aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling en poging tot doodslag. De bewoner krijgt bijstand van Salvage Nederland.

De bestuurder week volgens de politie uit voor een andere auto, waardoor hij de macht over het stuur verloor.

De bestuurder veroorzaakte flinke schade toen hij de macht over het stuur verloor. (Foto: ANP)