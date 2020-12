De astronomische winter begint maandag relatief warm en wisselvallig met middagtemperaturen tussen de 10 en 12 graden en vanuit het zuidwesten regen. Dinsdag en woensdag blijft het regenachtig. Tijdens de kerstdagen klaart het op en dalen de temperaturen.

Dinsdag is er een scherpe tweedeling in het land, waarbij het in het noorden droog en zonnig is, maar het in het zuiden hard gaat regenen. Het wordt ongeveer 7 graden in het noorden tot 12 of 13 graden in Limburg.

Woensdag domineren overal de regenbuien. In het zuiden kan lokaal meer dan 15 millimeter regen vallen. Het blijft met 7 tot 13 graden zacht.

De donderdag begint met regenbuien, maar in de loop van de dag klaart het op. In het noorden kan zelfs af en toe de zon doorbreken. Het wordt donderdag niet warmer dan 7 graden.

Vrijdagavond lokaal kans op buiten met winters karakter

Op Eerste Kerstdag kunnen aan zee enkele buien vallen. Met 5 graden blijft het vrijdag koud. 's Avonds koelt het verder af en de buien kunnen daardoor lokaal een winters karakter krijgen. Mogelijk valt er natte sneeuw.

Tweede Kerstdag begint met lichte vorst. In de loop van zaterdag zijn er steeds meer zonnige perioden en wordt het ongeveer 4 graden.

Zondag is er iets meer kans op een bui, maar laat de zon zich ook af en toe zien. Ook dan wordt het rond de 4 graden.

