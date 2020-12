Vandaag neemt geleidelijk de bewolking toe. In de middag valt in de westelijke helft af en toe wat regen.

De temperatuur loopt op naar ongeveer 11 graden en er waait een matige tot krachtige zuidenwind.

In de nacht naar zondag blijft het bewolkt, maar het wordt wel droog. Het kwik daalt naar 7 graden.

Morgen is het wisselend bewolkt. In het zuidoosten kan wat regen vallen, in het noordwesten is een losse bui mogelijk.

Het blijft zacht met maxima rond 10 graden.

