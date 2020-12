Deze week zijn de eerste 25 vluchtelingen uit Griekenland in Nederland aangekomen, meldt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) vrijdag aan de Tweede Kamer. Na de brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos begin september had het kabinet onder druk van de Kamer besloten honderd kwetsbare vluchtelingen op te nemen.

De komende dagen zullen nog 24 vluchtelingen naar Nederland worden overgebracht. In totaal zijn het ongeveer tien Syrische gezinnen met 27 kinderen onder de achttien jaar.

In Griekenland verblijven vele tienduizenden asielzoekers langdurig in vaak overvolle kampen. Op Lesbos zaten ruim twaalfduizend mensen in het kamp Moria onder erbarmelijke omstandigheden. Door de brand in september hadden zij geen onderdak meer.

De vluchtelingen zijn voor hun komst naar Nederland in Griekenland negatief getest op het coronavirus en daar ook in quarantaine gegaan. Volgens het ministerie komt ruim de helft van de betrokkenen uit Moria en de anderen uit kampen op andere eilanden, zoals Samos.

De asielzoekers gaan na aankomst eerst naar een opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daarna worden ze snel gehuisvest in overleg met gemeenten.

Volgens de staatssecretaris is het de bedoeling om snel de andere vijftig kwetsbare vluchtelingen op te halen. Dat duurt echter langer omdat wordt gekeken wie het beste naar Nederland kan komen, bijvoorbeeld of iemand in aanmerking komt voor een asielvergunning of hier familieleden heeft.