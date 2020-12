Inwoners van Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam die thuis vuurwerk hebben en ervanaf willen omdat het tijdens de jaarwisseling niet afgestoken mag worden, kunnen het binnenkort inleveren bij de gemeente. De grote steden hopen op die manier een rustige jaarwisseling te bewerkstelligen.

Door het tijdelijke landelijke vuurwerkverbod is het verboden om thuis vuurwerk te bewaren, ook als het vuurwerk vóór het verbod was aangeschaft. Overtreding van die regel kan tot een boete of strafblad leiden. De inleveractie geeft inwoners de kans om tot 25 kilogram vuurwerk in te leveren, zonder verdere consequenties.

Daarbij maakt het niet uit welk type vuurwerk ingeleverd wordt: ook illegaal, zwaarder vuurwerk kan eenmalig zonder gevolgen worden ingeleverd.

In Den Haag kunnen inwoners op 28 en 29 december hun vuurwerk inleveren, schrijft het AD. Rotterdammers kunnen hun (illegale) vuurwerk tussen 22 en 24 december kwijt, meldt Rijnmond.

Eerder op de dag vertelde minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) al dat het vrijwillig inleveren van vuurwerk straffeloos kon. Grapperhaus had al eerder over een grootschalige inleveractie gesproken met het Openbaar Ministerie, dat heeft toegezegd niet achter vuurwerkbezitters aan te gaan als zij pijlen en fonteinen uit eigen beweging inleveren.

Grapperhaus benadrukte dat er geen landelijk inzamelpunt komt, met het oog op de veiligheid. Ook zouden het vervoer en de opslag van het vuurwerk dan mogelijk tot problemen leiden.