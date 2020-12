De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag een 25-jarige man veroordeeld tot achttien jaar cel voor de liquidatie van de 64-jarige Moon Tong Choi. Het slachtoffer werd in oktober 2018 in zijn auto beschoten op de Willem Ruyslaan in Rotterdam-Kralingen.

Volgens de rechtbank is de Rotterdammer de schutter geweest. Een motief voor de moord is duister gebleven.

Een tweede verdachte kreeg drie jaar cel voor betrokkenheid bij de liquidatie en witwassen. Dit betrof een neef van het slachtoffer. Het Openbaar Ministerie zag hem als opdrachtgever en had 25 jaar cel tegen hem geëist. Volgens de rechtbank wist de man dat er geweld tegen zijn oom zou worden gepleegd, maar niet dat het om een liquidatie ging. Daarom vindt de rechtbank een veel lagere straf op zijn plaats.

De schutter had 26 jaar cel tegen zich horen eisen. De rechtbank kwam aan de hand van juridische maatstaven tot een aanmerkelijk lagere straf in zijn zaak.

Liquidatie op klaarlichte dag

De liquidatie vond plaats op klaarlichte dag. De schutter reed op een scooter en vuurde meer dan tien kogels op het slachtoffer af.

De man probeerde nog uit zijn auto te vluchten, maar had volgens de rechtbank "geen schijn van kans". Hij werd in hals en hoofd geraakt en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een week later bezweek hij aan zijn verwondingen.

De rechtbank sprak twee verdachten vrij. Tegen een was 23 jaar cel geëist; hij zou de schutter hebben geregeld, maar de rechtbank vond het bewijs daarvoor niet geleverd. De vier verdachten hebben betrokkenheid bij de moord ontkend.