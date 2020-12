Komend weekend zijn de temperaturen erg zacht voor de tijd van het jaar en schijnt zo nu en dan de zon. Toch kan er ook een beetje regen gaan vallen, meldt Weerplaza vrijdag.

Zaterdag begint met geregeld wat zon. Vanuit het westen neemt dan de bewolking toe en later op de dag volgt (mot)regen. Met een temperatuur van 11 tot 12 graden is het erg zacht.

Zondag is de kans op regen een stuk kleiner. De meeste opklaringen komen voor in het westen van het land. Het oosten moet rekening houden met meer bewolking. Later op de dag kan langs de kust een bui vallen. De temperatuur is opnieuw zacht: 10 à 11 graden.

Na het weekend blijft het nog een paar dagen erg zacht. In de dagen voor Kerst wordt het onstuimiger met soms flink wat regen een een fors aantrekkende zuidwestenwind, aldus Weerplaza.

