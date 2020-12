De politierechter in Lelystad heeft een negentienjarige man vrijdag veroordeeld tot een taakstraf van vijftig uur voor het beledigen en bedreigen van de burgemeester van Urk, Cees van den Bos.

De Urker stuurde in het weekend van 5 en 6 december in de nachtelijke uren een beledigend bericht naar Van den Bos. Daarin schreef hij onder meer: "Ik maak je af".

Jongeren veroorzaken de laatste weken geregeld onrust op Urk. Ook in het bewuste weekend waren er rellen.

De man is in de nacht waarin hij het bericht verstuurde opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij verklaard dat hij aangeschoten was. Hij zou boos geweest zijn omdat hij op internet zag dat de politie vrienden van hem arresteerde. Hij zou niet van plan zijn geweest de burgemeester echt iets aan te doen. Van den Bos zat in verband met de onrust in crisisberaad toen hij het bericht ontving.

Het OM eiste vijftig uur taakstraf en een week voorwaardelijke celstraf. Omdat de politierechter niet geloofde dat de man nog eens zo'n bedreiging zou uiten, legde zij de voorwaardelijke celstraf niet op.