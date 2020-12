Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag in de rechtbank van Den Haag duidelijk gemaakt dat het de onlangs aangehouden crimineel Piet S. als een "eindbaas" ziet als het gaat om de wereldwijde handel in hard- en softdrugs. De man zou zich schuldig hebben gemaakt aan de smokkel van onder meer cocaïne en het witwassen van de opbrengsten daarvan.

De 64-jarige man uit Voorburg is eerder veroordeeld voor de smokkel van grote partijen hasj en heeft zijn criminele leven nooit ver achter zich gelaten volgens het OM.

Het onderzoek naar S. werd in 2016 opgestart en eindigde in september 2020 met een grootscheepse politieactie in binnen- en buitenland. De hack van EncroChat speelt een belangrijke rol in deze zaak. In totaal twaalf mensen staan vrijdag terecht tijdens een inleidende zitting.

De officier van justitie maakte duidelijk dat er een grote hoeveelheid bijzondere opsporingsmiddelen is ingezet, omdat S. een "door de wol geverfde" crimineel is, die "extreem lastig te controleren" was. Hij had geen vaste verblijfplaats, maar zou zich voornamelijk in Spanje ophouden.

Een van de plekken waar S. zich volgens het OM veilig waande, was een autobedrijf in Uithoorn dat volgehangen werd met afluisterapparatuur. De man op wiens naam het bedrijf staat, is een van de medeverdachten.

In datzelfde bedrijf zouden twee mannen door onder anderen S. zwaar mishandeld zijn met een ijzeren pijp en daarnaast met de dood bedreigd zijn. Het zou gaan om een conflict over geld.

In onderzoek samengewerkt met Spanje

In het onderzoek naar S. werd samengewerkt met Spanje, nadat het OM er in 2018 achterkwam dat ook daar een onderzoek naar de Voorburger liep. S. zou via havens in Spanje harddrugs hebben geïmporteerd vanuit Zuid-Amerika.

In het Spaanse onderzoek werd een undercoveragent ingezet die zich voordeed als douaneambtenaar. Hij kreeg onder meer een bedrag van 50.000 euro aangeboden om cocaïnetransporten door te laten.

De advocaat van S. was vrijdag niet aanwezig en heeft schriftelijk laten weten de afgeluisterde gesprekken van zijn cliënt te willen horen.