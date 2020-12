In de week van 7 tot en met 13 december zijn er naar schatting 3.550 mensen overleden, wat 450 meer is dan normaal is voor deze periode van het jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het sterftecijfer is ook ruim vijftig meer dan een week eerder, toen er 3.494 mensen overleden. Het CBS benadrukt wel dat in de winter het sterftecijfer altijd wat toeneemt.

Sinds de laatste week van september zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 5.300 meer mensen overleden dan verwacht in deze periode. Dit loopt ongeveer gelijk met de tweede coronagolf, merkt het CBS op.

In de eerste twaalf weken van de tweede golf, week 39 tot en met week 50 van dit jaar, overleden er 5.300 mensen meer dan verwacht in deze periode. Dit wordt de oversterfte genoemd.

Het CBS voegt toe dat er meer mannen dan vrouwen zijn overleden vorige week, hoewel er meer oudere vrouwen dan mannen zijn. Ditzelfde was tijdens de eerste golf ook merkbaar, toen was de oversterfte van mannen 38 procent en bij vrouwen 29 procent meer dan normaal in dezelfde periode.

Tijdens de eerste golf van de coronapandemie (9 maart tot en met 4 mei) lag deze oversterfte fors hoger, naar schatting op bijna 9.000. Het CBS weet met zekerheid dat er van maart tot en met juni van dit jaar ongeveer 10.000 mensen aan de gevolgen van COVID-19 overleden. Zij schrijven de hele oversterfte die tijdens de eerste coronagolf werd gemeten daarom toe aan het coronavirus.