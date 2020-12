Agenten hebben geen buitensporig geweld gebruikt toen zij eerder dit jaar in Duiven (Gelderland) een hond "onder controle" brachten, meldt de politie donderdag na intern onderzoek. De hond leek losgebroken en politiemensen mochten er daardoor van uitgaan dat het dier een reële bedreiging vormde.

Het incident vond afgelopen februari plaats en veroorzaakte veel beroering. Op camerabeelden is te zien dat een agent een stroomstootwapen gebruikt tegen de hond, die was vastgebonden aan een boom.

Het arrestatieteam was naar het huis in Duiven gekomen om de partner van de eigenaar van de hond, Tommy, aan te houden. De agenten werden vervolgens verrast toen twee mensen naar buiten kwamen met de staf­ford­shire­ter­riër. Het dier gedroeg zich agressief en was niet door anderen te benaderen, aldus een van de twee mensen die de hond aan een boom vastbonden.

Een lid van het arrestatieteam dacht even later dat de hond losgebroken was en een agent aanviel, en greep daarop naar een taser. Ook een toegesnelde hondengeleider van het arrestatieteam gebruikte een taser. Pas toen de hond nogmaals getaserd en gemuilkorfd was, bleek dat het dier niet was losgebroken, maar dat zijn riem minder strak zat, aldus de politie.

'Pijnlijk en aangrijpend incident'

In juni stelde de Landelijke Eenheid van de politie een onderzoek in naar de mogelijke mishandeling. Hoofd Dienst Speciale Interventies Remmert Heuff noemde het incident destijds "pijnlijk en aangrijpend", maar zei nog geen definitieve conclusies te willen trekken voordat het interne onderzoek was afgerond.

Bij het onderzoek zijn meerdere beelden die van het incident gemaakt zijn bekeken. Daardoor kon volgens de politie worden vastgesteld dat de verklaringen van de politiemensen correct waren.

Advocaat Machteld Roethof laat donderdag weten dat de eigenaar van de hond aangifte doet tegen de politie. "Voor de familie is het onbegrijpelijk dat Tommy op deze manier is gemolesteerd. Er was geen enkele dreiging vanuit Tommy en dus geen reden om toen een taserapparaat in te zetten", aldus de advocaat die de eigenaar van de hond bijstaat.