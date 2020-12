Marco Kroon heeft in hoger beroep opnieuw een taakstraf opgelegd gekregen voor het uitdelen van een kopstoot. Het gerechtshof in Arnhem vindt het bewezen dat de man bewust letsel heeft toegebracht aan een agent die betrokken was bij zijn arrestatie tijdens carnaval vorig jaar in Den Bosch.

De militair stond die bewuste nacht te plassen tegen een hek toen agenten hem benaderden.

Eén agent had, toen Kroon zich iets naar haar draaide, zicht op zijn geslachtsdeel. Het hof spreekt Kroon in tegenstelling tot de rechtbank vrij van schennispleging, omdat het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agent niet seksueel van aard was. Wel ziet de militaire kamer dit als een belediging van een ambtenaar in functie.

De militaire kamer van het gerechtshof vindt dat Kroon zich tijdens carnaval "respectloos heeft gedragen". Hij had als publiek figuur een voorbeeldfunctie, luidt de uitspraak in hoger beroep.

Tijdens zijn arrestatie enige tijd later heeft hij een kopstoot uitgedeeld aan een andere agent. Kroon zegt zich de kopstoot niet te kunnen herinneren. Zijn psycholoog verklaarde tijdens een eerdere zitting dat hij lijdt aan PTSS. Mogelijk kreeg Kroon tijdens zijn aanhouding een herbeleving van traumatische gebeurtenissen in Kaboel in Afghanistan, aldus zijn behandelaar Jan Ambaum.

De militair legde eerder aan het hof uit dat hij gebukt ging onder zijn veroordeling voor een zedendelict, wat schennispleging in feite is. "Een zedendelict is in militaire kringen het allerlaagste wat er is", aldus Kroon.

Naast de taakstraf voor de kopstoot krijgt Kroon een boete van 120 euro opgelegd voor het wildplassen.