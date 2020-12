In Vlaardingen is een man woensdagavond aan zijn verwondingen overleden na een schietincident. Toen agenten een verdachte wilden aanhouden, probeerde hij te vluchten en zag de politie zich genoodzaakt om gericht te schieten. Deze verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding van het incident is nog onbekend.

Agenten reageerden op meerdere meldingen van bewoners van de Patrimoniumdwarsstraat in Vlaardingen. Er zou een man gewond zijn geraakt bij een nog onbekend incident op straat.

Toen de politie ter plaatse kwam, troffen zij een man op straat met een schotwond. Pogingen om de man te reanimeren mochten niet baten en hij overleed ter plaatse.

Getuigen hadden een signalement aan de politie afgegeven. In de directe omgeving van het plaats delict zagen agenten een man staan die aan dit signalement voldeed.

Zodra de politie deze man probeerde aan te houden, besloot hij te vluchten. Een waarschuwingsschot hielp niet, waarna de politie besloten gericht te schieten. De betrokken agenten hebben eerste hulp verleend, waarna de man naar het ziekenhuis is gebracht.

De straat is afgesloten voor onderzoek. De identiteit van zowel het slachtoffer als de verdachte is nog onbekend. De Rijksrecherche onderzoekt of de politie correct gehandeld bij het incident.