Jongeren op Urk hebben dinsdag meerdere malen de stekker van een coronatestbus uit een elektrische laadpaal getrokken. Medewerkers die de jongeren op hun gedrag aanspraken, werden bekogeld met vuurwerk, laat Urker wethouder Freek Brouwer weten.

Telkens als de stekker eruit werd getrokken, viel in de mobiele testunit het licht, de verwarming en het internet uit. "Ik schaam me diep", reageert Brouwer op Twitter.

Volgens Omroep Flevoland gaat de wethouder woensdag met de GGD en politie overleggen over vervolgstappen. Mogelijk moeten er bewakers bij de testlocatie komen, schrijft het nieuwsmedium.

Urk kampt al langere tijd met jongeren die voor overlast zorgen. Het liep een aantal weekenden flink uit de hand. Zo moest eerder de ME in actie komen, die vervolgens werd bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk.

Onder meer kerken, scholen en sportclubs op het voormalige eiland riepen de jongeren op te stoppen met rellen.

Inwoners van Urk hebben in het afgelopen weekend zelf gepatrouilleerd om de jongeren in de gaten te houden. De patrouillerende inwoners konden echter niet voorkomen dat het weer onrustig werd. Echt grote ongeregeldheden bleven wel uit. "Als iedereen komende weken de schouders eronder zet, komen we er", aldus burgemeester Cees van den Bos.