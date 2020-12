De politie gaat bij de explosies bij Poolse supermarkten die vorige week plaatsvonden uit van een "hele gecoördineerde actie die specifiek gericht is tegen deze supermarkten". De daders gebruikten geïmproviseerde explosieven die vergelijkbaar zijn met explosieven die worden gebruikt voor plofkraken, zegt de politie dinsdag in Opsporing Verzocht.

De politie achtte een verband tussen de explosies eerder al 'aannemelijk', maar vond het nog te vroeg om te spreken van een daadwerkelijk verband.

In vijf dagen tijd vonden vier explosies plaats bij Poolse supermarkten met de naam Biedronka (Pools voor lieveheersbeestje). De explosies veroorzaakten veel schade bij filialen in Aalsmeer (Noord-Holland), Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant) en Beverwijk.

De eerste explosie vond in de nacht van 7 op 8 december plaats in Aalsmeer. Een 88-jarige omwonende raakte onwel toen ze uit haar woning gered moest worden. De vrouw ligt nog altijd in het ziekenhuis.

Bij zowel de explosie in Aalsmeer als de explosie in Heeswijk-Dinther, die in dezelfde nacht plaatsvonden, zagen getuigen een persoon in donkere kleding wegrijden in een kleine personenauto.

Bij het filiaal in Beverwijk, waar woensdagochtend 9 december een explosie plaatsvond, zagen getuigen twee personen lopen, die een grote zak bij zich droegen. Drie dagen later werd de winkel weer getroffen.

Extra surveillance en beveiligingscamera's rond Poolse supermarkten

De politie heeft een grootschalig opsporingsteam opgezet met rechercheurs vanuit het hele land die de explosies onderzoeken. Daarbij wordt ook extra gesurveilleerd rondom Poolse supermarkten en zijn extra beveiligingscamera's opgehangen bij alle winkels, zegt de politie dinsdag.

De Poolse supermarkt in Beverwijk is tot nader order gesloten. De omgeving van het pand wordt 24 uur per dag bewaakt, maakte burgemeester Martijn Smit zaterdag bekend.

De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat de aanslagen gericht zijn op de Poolse gemeenschap in het land.