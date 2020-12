De veroordeling van de zes mensen voor het blokkeren van de A7 tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in 2017, kan in stand blijven. Dit heeft de Hoge Raad dinsdag besloten.

De groep ging in cassatie nadat ze in hoger beroep door het gerechtshof opnieuw taakstraffen opgelegd kregen voor hun rol in de blokkade.

Zo vindt de Hoge Raad dat in het geval van Jenny Douwes door het hof voldoende is onderbouwd dat een Facebook-bericht dat ze plaatste opruiend was.

Ook vindt de Hoge Raad dat het hof heeft kunnen oordelen dat er sprake was van bedreiging met geweld, gezien de bussen met demonstranten tot stilstand werden gedwongen en er tegen een of meerdere voertuigen geslagen is.

De zogenoemde blokkeerfriezen probeerden in 2017 te voorkomen dat mensen die wilden demonstreren tegen Zwarte Piet, en hier ook toestemming voor hadden gekregen, Leeuwarden zouden bereiken. Het hof noemde deze actie eerder "zeer ernstig en ontoelaatbaar".