Het gemeentehuis van Vlissingen is maandagavond bestookt met onder meer vuurwerk. De ingang is zwaar beschadigd geraakt, meldt burgemeester Bas van den Tillaar op Twitter. Op beelden op sociale media is onder meer een ontploffing bij de ingang van het stadhuis te zien.

"Heftige beelden van het gemeentehuisplein", schrijft de burgemeester op Twitter. "Pure vernielzucht, verwerpelijk!" Van den Tillaar roept iedereen die iets gezien heeft op om melding te maken bij de politie.

Regionale media meldden dat het onrustig was op en rond het Stadhuisplein waar rond 20.00 uur tientallen jongeren samen kwamen. Bij Omroep Zeeland zegt de politie dat het omstreeks 21.30 uur weer rustig was en dat die beelden van eerder op de avond zijn.

Volgens de omroep ging maandagmiddag in verschillende appgroepen en op social media de oproep rond om in Vlissingen te gaan rellen. Mensen werden hierin opgeroepen om in protest te gaan tegen de coronamaatregelen. Jongeren werden opgeroepen om 20.00 uur bij het Stadhuis te verzamelen.