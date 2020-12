Een advocatenkantoor aan de Utrechtse Maliebaan, waarin onder meer strafrechtadvocaten Louis de Leon en Yassine Bouchikhi zijn gevestigd, is maandag beschoten. Dat bevestigt De Leon in gesprek met persbureau ANP.

De politie liet eerder op maandag weten dat ze om 13.15 uur melding had gekregen van een verdachte situatie, zonder deze nader te beschrijven.

De Leon was maandagmiddag naar eigen zeggen zelf niet aanwezig, maar zegt dat er "meerdere inslagen in de ruit" zitten. Hij heeft geen idee wie er achter de aanslag zit of wat de reden is.

Bouchikhi liet desgevraagd weten de hele dag "op zitting te hebben gestaan" en dus niet op kantoor te zijn geweest.

Advocaten zijn actief in grote strafzaken

Beide advocaten zijn actief in grote strafzaken. Zo staat Bouchikhi een verdachte bij in het Marengo-proces met als hoofdverdachte Ridouan T. De Leon is de advocaat van onder anderen Klaas Otto.

Of de actie specifiek gericht was tegen een van deze advocaten is onderwerp van onderzoek. In het pand huizen ook andere advocaten.

Het pand is het tweede advocatenkantoor dat in korte tijd wordt beschoten. In augustus werd het kantoor van onder anderen strafrechtadvocaat Jan-Hein Kuijpers aan de Falckstraat in Amsterdam beschoten.