De gerechtshoven in Arnhem en Leeuwarden hebben dinsdag de verboden op motorclubs Hells Angels en No Surrender in Nederland in stand gehouden. Het voortbestaan van de motorbendes vormt een gevaar voor de openbare orde en daarmee zijn civiele verboden volgens het hof gerechtvaardigd.

Beide beslissingen worden onderbouwd met verwijzingen naar het karakter van de motorclubs.

"Er is sprake van veelvuldig, soms zeer ernstige, gepleegde geweldsincidenten en wapenbezit waarbij leden van Hells Angels zijn betrokken, zowel wereldwijd als in Nederland", aldus het hof in Leeuwarden. "Het gaat daarbij om een structurele situatie, die niet los kan worden gezien van de cultuur van geweld die bij Hells Angels bestaat."

In het geval van No Surrender is er volgens het hof in Arnhem sprake van "een zeer gesloten organisatie met een militair karakter". "Broeders, die zich moeten houden aan strenge regels die draaien om loyaliteit, broederschap, respect en eer. Daarbij heerst er een traditie van intimidatie en geweld, die naar buiten toe wordt bewaakt door een strikte zwijgplicht."

De civiele zaken die justitie tegen de verschillende motorbendes heeft aangespannen zijn tot nu toe succesvol te noemen. Onlangs werd Satudarah definitief door de Hoge Raad verboden, al twijfelen deskundigen wel over het effect van de verboden. Zo heeft een chapter van de Hells Angels een doorstart gemaakt onder de naam MC Hardliners.