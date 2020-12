De rechtbank in Amsterdam heeft maandag celstraffen van veertig maanden tot vijf jaar opgelegd in de zaak van de 'Rolexbende', die onder anderen Estelle Cruijff heeft beroofd.

De verdachten zouden verspreid over een aantal jaren vooral het Amsterdamse stadsdeel Zuid als "jachtgebied" hebben gebruikt om peperdure uurwerken te stelen. Ook de vader van presentatrice Nicolette van Dam werd slachtoffer.

Slachtoffers werden op straat veelal met extreem geweld aangevallen. Soms hadden de berovingen ernstige verwondingen tot gevolg.

"Slachtoffers werden onverhoeds van achteren aangevallen, waarbij geweld niet werd geschuwd", aldus de rechtbank. Veel slachtoffers kampen nog steeds met fysieke of geestelijke gevolgen.

"Ze verkeerden in de veronderstelling te worden neergeschoten. U heeft geen idee wat de impact van de berovingen is. De slachtoffers hebben letterlijk doodsangsten uitgestaan. Die waren voor u kennelijk niet van belang in uw jacht op het snelle geld."