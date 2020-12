De rechtbank in Amsterdam heeft maandag ruim drie jaar cel opgelegd aan Joël H., beter bekend als rapper JoeyAK, voor het ontvoeren van een moeder en haar twee kinderen en het mishandelen van de vrouw eind 2019. Drie anderen kregen straffen tot 2,5 jaar cel.

Aanleiding zou een conflict om geld zijn. Het slachtoffer, Naima, had een geldbedrag gestolen dat H. had gestald in een woning in Almere.

Dat was voor H. reden om de vrouw en haar twee kinderen op 31 december 2019 op te halen bij haar woning in Amsterdam en mee te nemen naar de woning in Almere. De vrouw werd daar mishandeld, terwijl haar kinderen boven zaten.

H. sloeg de vrouw met een vuurwapen en overgoot haar met kokend water, waardoor ze eerstegraads brandwonden opliep.

De vrouw en haar kinderen van destijds drie en zeven jaar werden uiteindelijk op 1 januari ontzet door een arrestatieteam nadat de politie een tip had ontvangen dat de slachtoffers werden vastgehouden in Almere.

JoeyAK ook schuldig bevonden aan witwassen

H. werd bij de mishandeling en ontvoering geholpen door vrienden van hem. Nathaniël O. is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Sudneyson B. moet twee jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, de cel in. Nathaniël D. kreeg zestien maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk.

JoeyAK werd eveneens schuldig bevonden aan witwassen van ongeveer 200.000 euro en aan wapenbezit. De 23-jarige man heeft alles altijd ontkend.

Alleen de 29-jarige Mandy P. werd vrijgesproken van alle verdenkingen. Het slachtoffer werd in het huis van P. vastgehouden en mishandeld, maar "ze was echter op dat moment niet thuis en het is niet vast komen te staan dat ze wist wat zich in haar huis afspeelde", aldus de rechter.

Ook is er geen bewijs dat ze wist van het haar huis gestalde geld.