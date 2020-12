Pascal P. heeft maandag acht jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het meer dan tien jaar lang misbruiken van de twee dochters van zijn vriendin. De oudste dochter heeft hij ook laten misbruiken door mogelijk honderden andere mannen.

Het misbruiken van de meisjes begon al op jonge leeftijd. Een van hen was toen slechts acht jaar oud.

Uit de zittingen bleek dat de kinderen bijna dagelijks seks moesten hebben met P. "De grenzen werden langzaam verlegd", zo zegt de rechtbank. "Seks werd ook gebruikt als pressiemiddel. Zo mocht de oudste stiefdochter pas naar een feestje als ze de volgende dag alles zou doen wat hij (Pascal P., red.) van haar vroeg."

De oudste stiefdochter vertelde dat ze vanaf haar zestiende onder zijn regie door mogelijk honderden mannen is misbruikt. P. heeft haar naar parkeerplaatsen en parenclubs gebracht. Deze mannen zijn ondanks onderzoek niet geïdentificeerd.

Rechtbank spreekt van een gruwelijke zaak

De rechtbank heeft de zaak "gruwelijk" genoemd en verwijst ook naar gesprekken tussen P. en de moeder van de meisjes. Ze spreken over het krijgen van een baby, die dan vanaf "het begin" misbruikt kan worden.

Deskundigen hebben onder meer de stoornissen pedofilie en hyperseksualiteit bij de verminderd toerekeningsvatbare man vastgesteld. Hij is in 2004 veroordeeld voor een zedendelict met kinderen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste zes jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar de rechtbank vindt die straf te laag en komt op acht jaar uit.

Hogere schadevergoeding voor stiefdochters

De meisjes krijgen een veel hogere schadevergoeding - 50.000 en 70.000 euro - dan was gevraagd. De rechtbank heeft aanwijzingen dat ze ernstige psychische schade hebben opgelopen en in het geval van het oudste meisje lijkt het er zelfs op dat ze nooit helemaal zal herstellen.

P. is ook veroordeeld voor het misbruiken van een vriendin van de meisjes. Het misbruiken van twee andere vriendinnen is niet bewezen geacht.

Moeder stelde dochters ter beschikking

De rechtbank stelt ook vast dat de moeder van de meisjes zich jarenlang actief heeft bemoeid met het misbruik. Zo heeft Tanja D. volgens de rechters meegedacht over mogelijkheden voor het seksueel binnendringen van de jongste stiefdochter. "Ze heeft beide kinderen willens en wetens ter beschikking gesteld."

Zo suggereerde moeder D. in een sms-bericht dat ze de middelen - zij en P. drogeerden de kinderen met slaappillen en GHB - wel in de "energy (energydrink, red.) konden stoppen". "Dat drinkt ze wel", aldus D. Uit voorgelezen sms-berichten kwam het beeld naar voren dat ze niet wilde dat P. haar zou verlaten voor een andere vrouw.

D. hield hem in de berichten voor dat hij geluk had met wat ze toeliet bij haar dochters. Ook dacht ze actief mee met het uitzoeken van nieuwe slachtoffers - zoals de vriendinnen van haar dochters - zolang het maar geen volwassen vrouwen waren.

De zaak tegen de moeder van de meisjes heeft vertraging opgelopen, doordat ze tijdens de inhoudelijke behandeling onwel werd. Omdat de rechtbank nu al een oordeel over haar rol als medepleger heeft, zullen andere rechters zich in januari over haar zaak buigen.