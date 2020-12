DNA-sporen van duizenden nog niet opgeloste strafzaken zullen volgend jaar opnieuw onder de loep worden genomen dankzij nieuwe software, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) maandag weten aan het AD.

Het gaat om DNA-sporen die onvolledig zijn of in zaken waar alleen een mengprofiel is aangetroffen. Deze complexe sporen kunnen niet worden toegevoegd aan de landelijke DNA-databank en worden daarom vaak maar eenmalig vergeleken hiermee.

De nieuwe software zorgt ervoor dat een nieuwe zoekronde met de complexe DNA-sporen wordt geautomatiseerd. Het OM heeft hoge verwachtingen, zo wordt verteld aan het AD.

Onlangs werd ook al bekend dat de politie samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nieuwe methoden inzet om na een misdrijf sneller DNA-sporen veilig te kunnen stellen en te kunnen analyseren.

Een van die nieuwe methoden is een rijdend forensisch laboratorium, dat meteen naar de plaats van het misdrijf gaat. Specialisten halen ter plekke een DNA-profiel uit aangetroffen sporen.