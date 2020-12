Maandag begint nog regenachtig maar 's middags wordt het grotendeels droog. In de avond wordt de bewolking dikker en 's nachts kan het weer gaan rekenen.

In het westen van het land kan de zon zich no geven laten zien, totdat in de avond vanuit het zuiden de bewolking weer aantrekt.

Het kwik stijgt naar 10 tot 12 graden Celsius, wat relatief warm is voor deze tijd van het jaar. Er waait een matige zuidelijke wind die aan zee vrij krachtig kan zijn.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.