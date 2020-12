Begin volgend jaar gaat een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) aan de slag om de aanpak van discriminatie, bedreiging en intimidatie van de Joodse gemeenschap te versterken. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zondag in een gesprek met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap.

"Met sociale media is het antisemitisme veel zichtbaarder en het bereik online groter dan we in tijden hebben gezien. Corona en economische tegenspoed zijn een voedingsbodem voor complottheorieën tegen de Joodse gemeenschap", aldus de minister.

Volgens Grapperhaus dreigt antisemitisme normaal te worden. "We horen het op straat, op scholen en op het werk. Het veelkoppige monster van antisemitisme voelt zich op vele plekken thuis. Deze strijd mogen we niet aan de Joodse gemeenschap alleen overlaten."

In de Tweede Kamer is er brede steun om een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding aan te stellen. Een voorstel van de VVD en de ChristenUnie hiertoe werd eerder aangenomen.

De coördinator krijgt voor een jaar de opdracht om de minister van Justitie en Veiligheid te adviseren over de strafrechtelijke aanpak van antisemitisme. Omdat een betere aanpak veel verschillende beleidsterreinen kan raken, wordt hij of zij als schakel daartussen en als expert gevraagd aanbevelingen te doen voor een blijvende aanpak.

Het Joodse documentatiecentrum CIDI registreerde vorig jaar 182 antisemitische incidenten. Dat zijn 35 procent meer gevallen dan in 2018. Het is het grootste aantal incidenten in de dertig jaar dat deze cijfers worden bijgehouden.