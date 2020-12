Het wordt een herfstachtige week met bewolking en regenachtige perioden. Wel zijn de temperaturen zacht en af en toe komt de zon even door. De maximumtemperatuur ligt de hele week rond de 10 graden.

Maandag begint met hier en daar wat regen. In de middag is het overwegend droog en klaart het in het westen soms even op. De gemiddelde temperatuur is 10 tot 12 graden, wat vrij warm is voor de tijd van het jaar. De zuidenwind is matig en aan zee vrij krachtig. In de avond wordt de bewolking vanuit het zuiden dikker.

Dinsdag overheerst de bewolking en er zijn regenachtige perioden. Vooral in de ochtend kan het flink regenen. In de loop van de middag zijn er in het zuiden opklaringen. Het wordt gemiddeld 10 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind.

Woensdag verandert het weerbeeld weinig. Het is overwegend droog, maar met name in het noorden vallen ook enkele buien. De maximumtemperatuur blijft met 10 graden zacht. Ook donderdag is het herfstachtig met wolkenvelden, soms wat zon en maximaal 10 graden. De wind komt uit het zuiden.

Vrijdag wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af, maar er is een beperkte kans op neerslag. Het wordt ongeveer 8 graden. Ook in het weekend blijft de maximumtemperatuur 10 graden. Het is bewolkt met af en toe wat zon of regen.

