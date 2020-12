De politie houdt er rekening mee dat de brandstichting en een ontploffing met mogelijk zwaar vuurwerk bij een woning in het Brabantse Best in de nacht van zaterdag op zondag een gerichte actie was. In het huis woont een agent van de politie-eenheid Oost-Brabant.

De vrouw en twee jonge kinderen van de agent waren alleen thuis in het huis aan de Boksprong, laat de politie weten. De agent zelf was aan het werk. Niemand raakte gewond.

Rond 1.45 uur werd er brand gesticht aan de voorzijde van het huis en klonk volgens omwonenden een harde knal. Volgens een politiewoordvoerder zijn diverse ramen gesneuveld en is de voordeur ontzet. Ook een naastgelegen woning en een auto raakten beschadigd.

De politie spreekt van een "zeer ernstig misdrijf" en is een onderzoek gestart. Gezocht wordt naar de bestuurder van een scooter die ten tijde van de brandstichting in de buurt was.