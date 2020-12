In de Russische staatsarchieven is informatie opgedoken die mogelijk meer duidelijk maakt over de identiteit van enkele Sovjetsoldaten die begraven liggen op het Sovjet Ereveld in Leusden. De nieuwe vondst omvat zes handgeschreven briefjes met daarop adressen van vermoedelijke soldaten of hun familieleden, laat Stichting Sovjet Ereveld weten.

De briefjes zijn volgens de stichting onderdeel van de persoonlijke bezittingen van de Sovjetsoldaten, die na de Tweede Wereldoorlog zijn overgedragen aan Moskou. Samen met Russische onderzoekers gaat onderzoeker Remco Reiding van de stichting de briefjes nader bestuderen.

Reiding noemt de vondst "een doorbraak". "Hopelijk leidt dat tot voldoende informatie om bijna tachtig jaar na hun dood eindelijk de identiteit van sommige van deze soldaten te kunnen vaststellen."

De groep naamloze soldaten die omkwam in Kamp Amersfoort en begraven ligt op het Sovjet Ereveld werd krijgsgevangen gemaakt aan het Oostfront. Hun identiteit werd nooit achterhaald. Van de in totaal 101 soldaten uit de groep werden 77 in 1942 gefusilleerd in Kamp Amersfoort.

In totaal liggen op het Sovjet Ereveld 865 soldaten begraven die hebben gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog.